Après cinq mois de silence imposé, Bumblebee fait à nouveau parler de lui, et ça n’est pas bon signe. Détecté par les équipes de Netskope Threat Labs dans de nouvelles campagnes d'attaques ciblées, il semble avoir retrouvé toute sa vigueur. Pour rappel, le « dropper », qui avait fait des ravages en 2022 et 2023, avait été neutralisé par l'opération Endgame en mai dernier. Mais les hackers à l'origine de Bumblebee n’ont visiblement pas dit leur dernier mot. Et cette fois-ci, les modalités d’infection semblent plus sournoises.