"Endgame", ce vaste coup de filet d'Europol qui a permis de neutraliser les "droppers" : voici à quoi se livraient les pirates

L'opération « Endgame », initiée et menée par la France, l'Allemagne et les Pays-Bas avec le soutien d'Eurojust, a mobilisé de nombreux pays européens comme le Danemark, le Royaume-Uni, mais aussi les États-Unis, l'Arménie, la Bulgarie, la Lituanie, le Portugal, la Roumanie, la Suisse et l'Ukraine.



Au total, 4 arrestations ont eu lieu, 1 en Arménie et 3 en Ukraine. 16 perquisitions ont été menées, dont 1 en Arménie, 1 aux Pays-Bas, 3 au Portugal et 11 en Ukraine.



L'opération a également permis la neutralisation ou la perturbation de plus de 100 serveurs illégaux répartis dans une dizaine de pays comme la Bulgarie, le Canada, l'Allemagne, la Lituanie, les Pays-Bas, la Roumanie, la Suisse, le Royaume-Uni, les États-Unis et l'Ukraine.



Plus de 2 000 noms de domaine liés à ces activités sont désormais sous le contrôle des forces de l'ordre. Les enquêteurs ont par ailleurs découvert qu'un des principaux suspects avait gagné au moins 69 millions d'euros en cryptomonnaies en louant son infrastructure criminelle pour le déploiement de rançongiciels.



Europol a coordonné l'échange d'informations et apporté un soutien analytique, de traçage des cryptomonnaies et de forensique numérique. Un centre de commandement opérationnel réunissant plus de 20 officiers de police de différents pays a été mis en place au siège d'Europol à La Haye.



Les Pays-Bas, le Portugal, les États-Unis et l'Ukraine ont également disposé de leurs propres centres de commandement locaux. Eurojust a de son côté facilité la coopération judiciaire entre les autorités impliquées. Cette opération d'envergure ne fait que commencer selon Europol, avec de nouvelles actions et arrestations à venir. Pour autant, il est nécessaire de rester prudent sur cette bataille remportée par Europol, qui n'a pas encore gagné la guerre. L'Histoire des cybercriminels nous a appris que gangs, organisations et hackers pouvaient renaître de leurs cendres, tel le phénix Lockbit.