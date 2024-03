Le Conseil de l'Europe se dit très inquiet de l'utilisation des logiciels espions contre les journalistes

Les entraves à la liberté des médias dues aux poursuites judiciaires abusives préoccupent l'organisation internationale. Parmi elles, on peut citer les fameuses poursuites-bâillons, derrières lesquelles on retrouve les procès abusifs, l'appropriation des médias et les attaques contre les médias par les personnalités politiques. Les actions en justice engagées par des responsables politiques qui cherchent à harceler les journalistes sont dans le viseur du Conseil, en ce qu'elles exposent à des sanctions pénales, des amendes et des dommages et intérêts élevés.