Il pourrait bientôt être illégal pour les réseaux sociaux de supprimer les posts et les comptes de journalistes

Ce mardi, les parlementaires européens ont adopté, à une large majorité, l'European Media Freedom Act, dans le but assumé de réduire le pouvoir de décision des réseaux sociaux qui décident d'éditorialiser les posts qu'ils affichent, et donc ceux qu'ils choisissent de supprimer. Car actuellement, s'ils sont sommés par la loi de supprimer certains contenus - messages haineux et de désinformation en tête -, rien ne les empêche d'en bloquer plus que ce qui leur est demandé.