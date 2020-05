Loi sur les contenus haineux : les députés adoptent le texte, en voici les points essentiels

Plusieurs dizaines de députés étaient réunis ce mercredi 13 mai 2020 pour opérer la dernière lecture de la proposition de loi déposée par la députée LREM Laetitia Avia le 20 mars 2019, visant à lutter contre les contenus haineux sur Internet. La loi a été adoptée de façon définitive par une majorité d'élus, dans un hémicycle qui, précautions sanitaires obligent, sonnait creux. Clubic vous détaille ce que le texte va entraîner et ce qu'il va changer pour les plateformes et pour les utilisateurs.

Supprimé par le Sénat dans sa dernière lecture le 26 février , le délit de non-retrait, très contesté par la majorité, constituera finalement la seconde grande disposition de la loi Avia. Celui-ci fait que tout contenu qui ne sera pas supprimé par une plateforme après avoir été signalé constituera un délit de cette dernière, qui pourrait alors être juridiquement mise en cause.

Si les grandes plateformes du web ne respectent pas l'obligation qui consiste en la suppression des contenus manifestement illicites en moins de 24 heures, ces dernières pourront être condamnées à des amendes pouvant aller jusqu'à 1,25 million d'euros, amendes qui devaient être plus élevées au départ, mais qui font davantage craindre aux opposants à la loi cette possibilité de censure des plateformes.

La loi Avia entraînera également la création d'une juridiction spécialisée, symbolisée par une formule répétée plusieurs fois par la ministre de la Justice Nicole Belloubet ce mercredi après-midi : "Nous réintroduisons du juge." Formule qui fait opposition à des citoyens et élus en désaccord qui, eux, dénoncent une atteinte à la liberté d'expression, en accordant tout pouvoir ou presque aux réseaux sociaux et moteurs de recherche. Les plus petites plateformes, elles, devront trouver des solutions pour palier au manque de moyens humains nécessaires à une veille qui devra devenir permanente, sous peine de crouler sous les factures.