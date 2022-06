Plusieurs géants de la Tech signent avec l'UE et s'unissent contre les fake news

Aujourd'hui, plusieurs acteurs très importants du numérique s'engagent à aller plus loin dans la lutte contre la désinformation en signant un code des bonnes pratiques proposé par la Commission européenne.

Parmi les signataires on retrouve le groupe Meta (Facebook, Instagram), Twitter, Twitch, TikTok, Microsoft et Google, ainsi que des sociétés spécialisées dans la publicité et des ONG, comme Reporters sans Frontières et Avaaz.

Ce code est en fait une révision d'une précédente version publiée en 2018 par les autorités européennes, qui prend en compte les récents évènements comme la pandémie de Covid-19 ou encore l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

« Ce nouveau code anti-désinformation intervient à un moment où la Russie arme la désinformation dans le cadre de son agression militaire contre l'Ukraine, mais aussi alors que nous constatons des attaques contre la démocratie de manière plus générale », indique notamment la vice-présidente de la Commission chargée des valeurs et de la transparence, Vera Jourov.