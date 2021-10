Facebook, Twitter, Insta : un tiers des contenus haineux restent en ligne selon la Commission européenne

Cette année, ce sont pas moins de 4 500 signalements qui ont été envoyés aux réseaux sociaux signataires. En tête de liste, Facebook, suivi de Twitter, YouTube, Instagram, Jeuxvideo.com et TikTok. Aucun message de la sorte n’a cependant été transmis à Dailymotion, Snapchat et Microsoft lors de la période d’évaluation. Le code repose sur une démarche purement volontaire, mais Bruxelles semble vouloir aller plus loin et prépare une vaste réglementation des géants du numérique. Dans un tweet publié ce mercredi, Vera Jourova, vice-présidente de la Commission européenne, a déclaré : « Nous devons fixer des règles et faire en sorte que les plateformes rendent davantage de comptes, ne pas seulement compter sur des programmes volontaires ».