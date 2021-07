Forum Génération Égalité : Twitter, TikTok, Google et Facebook promettent de renforcer la protection des femmes en ligne

Dans la continuité du rapport, les quatre géants du Web ont ainsi décidé de « construire de meilleures façons pour les femmes de gérer leur sécurité en ligne » afin « d'alléger le fardeau des femmes en réduisant de manière proactive le nombre d'abus qu'elles voient ». Pas sûr que les premières concernées soient pleinement satisfaites par ces annonces ne résolvant pas la source du problème. L'enjeu n'est pas tant de réduire ce que les femmes peuvent voir en termes d'abus que de tarir la source même de ces abus.

Même si des outils permettant de mieux filtrer commentaires et possibilités de partage des publications, un meilleur accès aux outils de sécurité ou encore un suivi des signalements effectués sont annoncés, il y a de quoi s'attendre à plus, et à mieux. Contactés par The Verge, Facebook, TikTok et Twitter ont principalement fait de la communication sur le sujet, tandis que Google n'a pas encore répondu aux sollicitations du média. Il faudra donc patienter pour voir quelles actions concrètes vont être mises en place par ces différents acteurs.