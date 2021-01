Facebook jongle entre règles de confidentialité imposées par l'UE et protection des mineurs

Messenger peut en effet géolocaliser les messages et analyser leur contenu. Facebook scanne automatiquement les conversations à la recherche de contenu illégal, notamment en ce qui concerne la pédopornographie et la protection des mineurs. Or, avec la nouvelle mouture de la directive européenne ePrivacy (ePD), ce type de pratique pourrait être interdit au sein de l'Union européenne et au Royaume-Uni.