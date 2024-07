Apple ne supprimerait pas suffisamment de contenus pédopornographiques de ses plateformes

Si la lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants en ligne passe largement avant la protection des données personnelles pour la plupart des géants de l'IA, Apple, pourtant pionnière dans de nombreux domaines, se trouve aujourd'hui pointée du doigt pour ses lacunes dans la détection et le signalement de contenus pédopornographiques sur ses services. Un rapport de la National Society for the Prevention of Cruelty to Children (NSPCC) au Royaume-Uni détaille des chiffres alarmants qui remettent en question l'efficacité des mesures mises en place par la firme à la pomme, qui souhaite dans le même temps respecter la liberté individuelle de chacun.

Ce délicat jeu d'équilibriste pose des questions sur la capacité d'Apple à protéger les jeunes utilisateurs de ses plateformes face à la menace croissante des prédateurs en ligne. Comment expliquer cet écart entre les cas détectés et les signalements officiels ? Quelles sont les conséquences pour la sécurité des enfants ? Et surtout, quelles solutions peuvent être envisagées pour renforcer la protection des plus vulnérables sur Internet ?