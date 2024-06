Malgré le contrôle parental, une journaliste réussit à accéder à du contenu pornographique sur Safari, comment protéger vos enfants

À la suite des révélations du Wall Street Journal, Apple a reconnu l'existence de ce bug lié à « un protocole technologique web sous-jacent pour les développeurs ». Un correctif sera inclus dans la prochaine mise à jour logicielle, iOS 18. La marque assure également vouloir améliorer son processus de réception et de transmission des rapports de bogues.



Malgré ces futures corrections, les parents restent inquiets des nombreux autres problèmes affectant Screen Time : limites d'applications non respectées, suivi d'utilisation inexact ou incomplet, demandes d'autorisation manquantes, etc. Apple affirme avoir résolu une partie de ces problèmes dans iOS 17.5, mais de nombreux utilisateurs se plaignent encore.



En attendant des améliorations pérennes, que peuvent faire les parents ?

La première chose à faire est de sensibiliser votre enfant aux dangers en ligne et promouvoir une utilisation éthique et responsable. Plus votre enfant sera impliqué, plus il respectera les règles que vous lui avez fixées.



Ensuite, surveillez activement son activité numérique et l'historique de navigation. Malgré les limites que tentent d'instaurer certains géants des réseaux sociaux comme TikTok, adultes comme enfants se font vite happer par le « scrolling », cette manie de faire défiler des contenus sur un écran sans voir le temps passer.



Appliquez des restrictions renforcées au niveau du routeur Wi-Fi familial et installez des outils de contrôle parental supplémentaires sur chaque appareil ou application. C'est fastidieux, mais nécessaire pour rendre la navigation sûre pour vos enfants. Enfin, privilégiez les activités hors ligne et en famille pour réduire le temps d'écran, le meilleur contrôle parental reste sans aucun doute celui que les parents exercent sur leurs enfants, les outils venant en accompagnement secondaire.