Les écrans représentent-ils un réel danger pour nos enfants ? Nous avons posé la question à Fabrice Pastor, neuropsychologue

Une exposition prolongée peut-elle entraîner des retards de développement cognitif chez l’enfant ?



Il est nécessaire d’apporter une vision nuancée et clarifiée de cette question.



Une étude a montré que les enfants qui passent plus de deux heures par jour devant un écran ont une baisse relativement significative de leurs performances intellectuelles. Toutefois, comme pour la question précédente, on ne peut pas démontrer le lien de cause à effet : soit, en effet, l’exposition aux écrans augmente le risque de troubles cognitifs, soit les enfants ayant des performances cognitives plus faibles ont un intérêt plus fort pour les écrans qui pourraient alors agir comme une "nounou", soit encore exposition aux écrans et performances cognitives sont associées à des facteurs externes comme le niveau socio-culturel par exemple (voir Guez et Ramus 2019).