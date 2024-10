Si la lumière bleue des écrans semble moins nocive qu'on ne le pensait, celle émise par certains jouets pour enfants inquiète davantage les autorités sanitaires. L'Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) a récemment recommandé la révision d'une norme européenne relative à la sécurité des jouets comportant des LEDs.

Le Dr Orssaud explique pourquoi les enfants sont plus vulnérables : « L'enfant a des yeux qui sont totalement transparents et qui laissent passer toute la lumière, y compris la lumière bleue, qui est potentiellement plus toxique à cet âge-là ».

L'Anses craint que l'exposition excessive à cette lumière puisse contribuer à augmenter le risque de glaucome ou de DMLA (dégénérescence maculaire liée à l'âge) à l'âge adulte.

C'est pourquoi l'agence préconise un retour à la norme de 2005, plus protectrice que celle de 2020. En attendant une éventuelle mise à jour, les experts conseillent aux parents de limiter l'utilisation de LEDs pour les enfants ou de choisir des couleurs moins agressives comme le rouge ou l'orangé. Ils recommandent également un éclairage tirant sur le jaune plutôt que le blanc pour les chambres d'enfants.