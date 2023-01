Pollution lumineuse en ville : avec les lampadaires LED, c'est pire ?

Kyba et son équipe ont voulu mener une nouvelle étude sur le sujet. Ils ont croisé deux approches différentes pour la mener : en plus des données obtenues par des satellites, ils ont sollicité des milliers de contributeurs pour observer le ciel. À l'aide de cartes, ceux-ci ont pu identifier la quantité d'étoiles visibles, et ainsi permettre une évaluation de la pollution lumineuse depuis la Terre, plus exhaustive.