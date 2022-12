La consommation de l'éclairage public est en nette baisse : Enedis félicite les maires de France

Les villes françaises ont en effet réduit de 20 % en moyenne leurs dépenses énergétiques liées à l'éclairage public en « cœur de nuit », soit entre minuit et 4 heures du matin durant les quinze premiers jours de décembre 2022. C'est la plus grande baisse historique mesurée. La Creuse est de son côté le département où la baisse a été la plus importante.

L'alimentation des lampadaires correspond en effet à 40 % de leur consommation annuelle. Limiter les lampadaires allumés la nuit ou les couper dans les plus petites communes a donc un réel impact sur la consommation totale du pays.

Enedis rappelle d'ailleurs qu'avec 11 millions de lampadaires et autres systèmes d'éclairage, la consommation totale des villes pour leur éclairage représente 1 300 mégawatts, soit la puissance fournie par un réacteur nucléaire.

Les villes ont également opté pour plusieurs autres mesures, comme la limitation de la période d'allumage des décorations de Noël. Confrontés à une augmentation très importante de leurs factures d'énergie, les maires doivent aujourd'hui faire des économies pour ne pas subir de répercussions négatives sur les autres services publics.

RTE a mis à jour ses prévisions pour le mois de janvier et écarte le risque de coupures de courant cet hiver, si les Français, les entreprises et les collectivités poursuivent leurs efforts et continuent à faire des économies de courant.