Pénurie d'électricité : pourquoi RTE veut bloquer les bornes de recharge durant la journée ?

Pour ce faire, RTE fait l'inventaire des petits gestes que chacun peut mettre en place dans son quotidien pour réduire sa consommation, et se penche aussi sur le cas des véhicules électriques. Pour réduire leur impact sur le réseau, RTE recommande entre autres la mise en place d'horaires décalés pour leur recharge.

« L’usage des bornes de véhicule électrique présentes dans les parkings des immeubles tertiaires pourrait être restreint à une utilisation d’urgence entre 8h et 13h et entre 18h et 20h […] », lit-on de BFMTV, qui se fait l'écho des recommandations de RTE.