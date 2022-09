Est-ce une bonne idée de laisser son smartphone branché toute la nuit, et combien ça coûte ?

Ce dernier consomme pourtant de l'énergie en permanence, même lorsque aucun smartphone n'y est raccordé. Comme le rappelle l'ADEME, si votre chargeur est chaud, c'est que du courant est consommé en permanence jour et nuit et gaspillé inutilement. Il est donc fortement conseillé de débrancher son chargeur une fois la batterie pleine ou d'opter pour de courtes charges durant la journée et de débrancher ensuite vos adaptateurs.

Si ce nouveau réflexe est bon pour la planète, n'espérez toutefois pas d'en voir les effets sur votre facture d'énergie. Le fournisseur Engie a fait en 2020 l'expérience en laissant six chargeurs branchés en permanence. « D’après les tests, ces accessoires peuvent consommer en moyenne 0,3 watt. Supposons ensuite que ces six chargeurs soient branchés en permanence pendant une année. Cela nous fait un total de 2,6 kWh par an », explique l'opérateur.

L'économie réalisée serait, selon les grilles tarifaires en vigueur d'EDF une économie d'environ 40 centimes par an pour ces six chargeurs classiques branchés en permanence. Un montant anecdotique, on vous l'accorde, mais cela reste bon pour la planète tout de même !