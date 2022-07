Plus de 11 milliards d’euros d’appareils technologiques dorment dans les foyers français

Le constat est sans doute moindre si l’on évoque d’autres types d’appareils comme les téléviseurs, les ordinateurs portables ou les consoles de jeux. En revanche, ce qui ressort de cette enquête est avant tout la préoccupation des Français vis-à-vis de l’environnement. Ainsi, près de trois Français sur quatre se disent concernés par la problématique des déchets électroniques ; hélas, une personne sur dix seulement déclare avoir déjà recyclé plusieurs de ses téléphones mobiles. Si les Français sont de plus en plus soucieux face aux questions soulevées par la consommation en général, et plus particulièrement en lien avec les objets électroniques, il apparait clairement que le manque d’informations pour éliminer correctement ces appareils fait défaut.



Tom Enraght-Moony, Président d’ecoATM, évoque justement les enjeux d’une information claire et d’une rétribution en guise d’encouragement afin de valoriser ces équipements au mieux inutilisés, mais souvent encombrant et indésirables.



Il fait notamment mention de son optimisme par rapport à la prise de conscience des problèmes environnementaux : « Il est rassurant d'apprendre que de nombreuses personnes sont conscientes du problème croissant que posent les déchets électroniques. Mais il est possible d'en faire plus pour mettre en évidence les conséquences de la mise en décharge des vieux équipements lorsqu'ils ne sont pas correctement éliminés. C'est pourquoi nous voulons encourager les individus à chercher des moyens durables en donnant une seconde vie à leurs équipements indésirables et cela en étant payés. Par exemple, ces dernières années, nous avons versé des millions d'euros aux clients qui déposaient leurs anciens smartphones dans nos bornes. »



Et vous, combien de smartphones dorment dans vos placards ?