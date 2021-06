Pass sanitaire : près d'1 Français sur 4 n'a pas de smartphone, le reconditionné veut être la solution

Une société comme Hexamobile permet par exemple d'acquérir un smartphone reconditionné à partir de 79 euros dans un état dit « correct ». Évidemment, à ce prix-là, l'appareil n'est pas de première fraîcheur, et ne comptez pas sur le dernier iPhone , mais il sera garanti 1 an et aura traversé 31 points de contrôle. Un iPhone SE de 128 Go dit « comme neuf » mais de première génération coûtera forcément un peu plus cher : 129 euros.