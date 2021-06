TousAntiCovid Verif, l'appli de lecture du pass sanitaire, est desormais disponible ; ce qu'on en sait

Le logiciel est extrêmement basique, et ne permet que le scan des QR Code papier et numériques. Une fois l'opération réalisée, une fiche récapitulative indique la validité du pass sanitaire ainsi que le nom, prénom et date de naissance de l'utilisateur. Le type de vaccin ou encore le résultat du test PCR ne sont pas affichés sur l'écran pour garantir la confidentialité des données.