TousAntiCovid : les données personnelles du pass sanitaire validées par la CNIL

Et alors que l'équivalent britannique de l'app a été épinglé pour tracking excessif, le pass sanitaire de TousAntiCovid a quant à lui été validé par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), rapporte BFMTV.

La CNIL a estimé que cette fonctionnalité est optionnelle et non pas obligatoire dans la mesure où il est possible de voyager en montrant une preuve certifiée d'un test PCR négatif ou d'une vaccination sur format papier.

L'organisme juge que le pass sanitaire est avant tout un outil qui vise à simplifier les démarches. Actuellement, il est possible d'utiliser le pass sanitaire de TousAntiCovid lors d'un voyage vers la Corse.