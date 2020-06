StopCovid : la CNIL va se pencher sur les données qui remontent vers le serveur central

Disponible depuis environ trois semaines, StopCovid vit des débuts difficiles, car à son impopularité auprès de Français qui doutent de l'utilité de l'application de contact tracing visant à lutter et à se prémunir du coronavirus, on doit ajouter le début d'une polémique, qui soutiendrait que les données remontées au serveur central seraient plus importantes que ce qui était prévu. C'est ce qui intéresse tout particulièrement la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).