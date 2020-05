StopCovid : la CNIL prévient l'État contre le risque de réquisition des données personnelles

Alors que les tests en conditions réelles de StopCovid doivent démarrer lundi , le secrétaire d'État chargé du Numérique, Cédric O, a indiqué ce mardi que l'application mobile de suivi de contacts devrait être prête au lancement le 2 juin . D'ici-là, les parlementaires devront adouber le projet du gouvernement, et la CNIL aura la charge de livrer un avis définitif. La présidente de la Commission nationale informatique et libertés était d'ailleurs auditionnée par la commission des lois de l'Assemblée nationale, le 5 mai.

Par extension, la CNIL demandera aux enquêteurs de lui communiquer le questionnaire utilisé une fois un cas contact identifié, de façon à ce que ce dernier ne réclame pas des données non nécessaires et intrusives. La commission, qui requiert une transparence totale, veut aussi veiller à ce que les différents acteurs du secteur de la santé, comme la caisse d'assurance maladie ou l'ARS, ne puissent pas avoir accès à certaines informations appartenant aux personnes contaminées. En somme, elle veut que les informations demandées puis récoltées auprès des utilisateurs ou malades soient clairement définies.

Point important soulevé par Marie-Laure Denis, la durée de la mise en oeuvre du dispositif pose aussi et nécessairement la question de la durée de conservation des différentes données récoltées. La CNIL sera attentive à la durée délimitée par les parlementaires, et demande d'ores et déjà à ce que celles-ci soient supprimées rapidement, avec comme condition que leur conservation n'aille pas au-delà de la fin de l'épidémie.

L'autorité administrative indépendante a par ailleurs rappelé l'impératif de sécurité des données et d'un audit régulier de l'application . Elle s'inquiète peut-être aussi des sous-traitants qui auront accès à ses informations, une possibilité pourtant permise par le RGPD et l'article 6 du projet de loi. Pour la CNIL, "le dispositif informatique devra permettra de retracer l'usage" qui aura pu être fait des fichiers, pour se prémunir de tout abus.

Sur un plan chronologique, la CNIL procédera donc à des investigations à différents stades. D'abord, elle s'assurera du respect de la sécurité des données et vérifiera la sélection des sous-traitants pendant la phase de déploiement. Puis une fois le dispositif prêt à être utilisé, elle veillera au respect des droits des utilisateurs et du respect des procédures. Et dans un dernier temps, celui de fin d'utilisation de l'appli, l'autorité s'assurera du respect de la durée de conservation des données et de leur destruction.