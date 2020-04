StopCovid : imbroglio sur le contact tracing au sommet de l'État

Édouard Philippe, le 28 avril 2020 (© Assemblée nationale)

Édouard Philippe a gentiment « zappé » StopCovid

Il y aura bien un vote des parlementaires consacré à StopCovid

Pour l'heure, compte tenu des incertitudes sur l'application #StopCovid, le débat est un peu prématuré. Mais je confirme mon engagement : lorsque l'application fonctionnera et avant sa mise en œuvre, nous organiserons un débat spécifique, suivi d'un vote spécifique. — Edouard Philippe (@EPhilippePM) April 28, 2020

L'État veut mettre en œuvre son application de traçage numérique

L'appli #StopCovid n'étant pas encore prête, je salue la décision d'@EPhilippePM de reporter le débat une fois que nous aurons toutes les données (sans mauvais jeu de mot) en main.

Il y aura un vote spécifique sur ce sujet complexe. https://t.co/ALYIwpLCHR — Christine Hennion (@Ch_Hennion) April 28, 2020

De sujet principal devant être débattu par les députés à l'Assemblée nationale le 28 avril, l'application StopCovid est passée à une simple déclaration de quelques dizaines de secondes d'Édouard Philippe, lors de la présentation du plan de déconfinement au Palais Bourbon. Mardi, le Premier ministre, qui se savait attendu sur le sujet, a douché l'ambition de celles et ceux qui espéraient en savoir plus, les députés les premiers.Au sujet de StopCovid, il semble y avoir une certaine dissonance au sommet de l'État. Au départ, l'application ne devait pas dépasser l'étape des discussions entre les parlementaires. Puis il y a une grosse semaine, nous apprenions que les élus procéderaient finalement à un vote sur le futur outil de contact tracing , qui aurait dû être le sujet majeur du débat parlementaire du 28 avril.Mais voilà que patatras, quelques heures avant la présentation de la stratégie de déconfinement d'Édouard Philippe, c'est finalement la totalité du plan de déconfinement qui allait pouvoir être discuté, puis mis au vote, StopCovid comprise. Finalement, seul le plan global pointé vers le 11 mai a été discuté. Et devinez qui est passée à la trappe ?Édouard Philippe n'a tout de même pas complètement occulté StopCovid, outil de traçage numérique destiné à casser la chaîne de transmission du coronavirus en comptant sur des Français qui installeraient, sur la base du volontariat, une appli fonctionnant en Bluetooth et qui, par l'échange de pseudonymes anonymes, permettrait, depuis la déclaration d'une personne contaminée, de prévenir celles et ceux qui ont été en contact avec elle. Mais il s'est justifié sur la raison pour laquelle le gouvernement a décidé de rétropédaler., démarre le Premier ministre.Certes, il n'y aura pas de vote pour le moment, et les députés pourront se bien se prononcer dans le futur. Mais on imagine aisément la déception des élus qui auraient aimé obtenir des éclaircissements, alors que des incertitudes demeurent dans l'esprit de certains.Le questionnement est légitime, et même si l'Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique (INRIA) est sur le coup, renforcé qui plus est par l'assentiment de la CNIL et de l'ANSSI quant au protocole de communication de StopCovid, baptisé Robert , le flou demeure., a déclaré le chef du gouvernement aux députés.Plusieurs élus, certains étant même issus de la majorité, s'inquiètent des problèmes que StopCovid posent s'agissant des libertés publiques. Certains ont donc salué la décision du Premier ministre à remettre les discussions autour de l'application pour quand elle sera prête., a réagi la député LREM des Hauts-de-Seine, Christine Hennion.Une chose est certaine : l'État veut bel et bien mettre en service l'application StopCovid., a rappelé le Premier ministre, convaincant dans le verbe. Mais nul ne peut véritablement prédire quel accueil les Français réserveront à cet outil complémentaire à la lutte contre le Covid-19, qui ne devrait être véritablement fonctionnel que dans plusieurs semaines.