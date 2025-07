Apple a contacté aujourd'hui plusieurs médias à travers le monde, dont Clubic pour leur faire savoir que l'entreprise s'oppose formellement à l'amende de 500 millions d'euros reçue au mois d'avril.

Dans le cadre du Digital Markets Act entrée en vigueur en mars 2024, Apple a dû revoir sa politique pour son App Store. Au mois d'avril, la firme californienne a reçu une amende qu'elle juge "sans précédent". La société a ensuite eu deux mois pour revoir sa copie.

Dans un email, Apple annonce :

"Aujourd’hui, nous avons déposé notre recours car nous estimons que la décision de la Commission européenne — et leur amende sans précédent — vont bien au-delà de ce qu’exige la loi. Comme notre appel le démontrera, la Commission impose la manière dont nous devons gérer notre boutique et impose des conditions commerciales qui sont déroutantes pour les développeurs et néfastes pour les utilisateurs. Nous avons mis cela en place afin d’éviter des amendes journalières punitives et nous exposerons les faits devant la Cour."