Non, la bataille judiciaire entre Epic Games et Apple n'est pas terminée. Elle est même retournée au tribunal. Car à l'issue du très médiatisé procès, la marque à la pomme a été forcée d'autoriser les développeurs d'applications à intégrer des liens menant à des méthodes de paiements tiers. Cette décision va directement à l'encontre du modèle économique d'Apple, et sans surprise, l'entreprise semble avoir tout mis en œuvre pour les en dissuader.