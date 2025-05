Pour chaque achat effectué au sein de son App Store, Apple s'octroie une commission pouvant atteindre 30% du prix de vente. Contestée par plusieurs éditeurs pendant des années, cette politique avait été jugée anticoncurrentielle par la justice californienne à l’issue du procès Epic Games vs Apple. L'entreprise devait alors autoriser les développeurs à rediriger les utilisateurs vers des solutions de paiement alternatives, hors de l’écosystème Apple.

Apple a donc changé sa politique, mais pas comme l'auraient souhaité les éditeurs. Au lieu d’ouvrir réellement la porte à la concurrence, Apple a instauré une nouvelle commission de 27 % sur les achats réalisés via des liens externes. L'entreprise a également multiplié les restrictions techniques et les messages d’avertissement pour décourager l’usage de ces alternatives.

La juge estime que ces pratiques ont été "volontairement anticoncurrentielles", et visaient, pour Apple, à préserver un flux de revenus estimé à plusieurs milliards de dollars par an. Pire, la multinationale est accusée d’avoir tenté de dissimuler sa non-conformité et d’avoir fourni de faux témoignages lors des audiences. Des procureurs fédéraux pourraient alors ouvrir une enquête pour outrage criminel.