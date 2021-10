Epic vs Apple : c'était "une grande victoire" mais Apple fait quand même appel

Le 10 septembre dernier, la juge Yvonne Gonzales Rogers rendait son jugement sur l’affaire Epic Games contre Apple . Un jugement en grande partie en défaveur de l’entreprise dirigée par Tim Sweeney puisque les créateurs de Fortnite et du moteur Unreal Engine ont été condamnés à verser une somme d’argent importante à Apple. L’entreprise à la Pomme, si elle a été reconnue non coupable de 9 des 10 chefs d’accusation, a tout de même reçu une injonction l’obligeant, d’ici le 9 décembre prochain, à permettre aux développeurs d’autoriser les utilisateurs et utilisatrices à accéder à leur site internet et à leur propre moyen de paiement pour les achats.