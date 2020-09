Apple veut qu'Epic lui verse des dommages-intérêts pour couvrir les pertes de l'App Store

Si on ignore le montant des dommages-intérêts réclamés par Apple, le recours est cette fois symboliquement plus fourni. La firme dirigée par Tim Cook demande au juge d'ordonner la restitution des gains et bénéfices collectés par Fortnite avec son système de paiement. Apple souhaite que l'éditeur soit reconnu responsable, et que celui-ci soit juridiquement contraint de ne plus intégrer de mécanisme de paiement externe à celui de l'App Store, et ce peu importe l'application ou le jeu hébergés.