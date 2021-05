Procès : Apple et Epic Games publient leurs argumentaires sous forme de présentations

Une nouvelle joute judiciaire oppose donc Apple et Epic Games. Depuis le mois d'août 2020, le célèbre éditeur de jeux vidéo remet en cause, entre autres, les 30 % de commission prélevés par Apple sur chaque opération réalisée sur l'App Store.

Rappelons qu'en octobre 2020, le créateur de Fortnite avait été débouté après, selon la cour, s'être rendu coupable de ne pas avoir respecté les termes de son contrat avec Apple. Un tribunal californien doit de nouveau se prononcer sur la suite à donner à cette affaire, sept mois après le premier verdict.

En prévision du nouveau procès, Apple comme Epic ont publié, chacun de leur côté, un diaporama reprenant l'ensemble de leurs arguments. On se croirait en présentation dans une salle de réunion, et pourtant, l'enjeu est bien plus conséquent : convaincre par les chiffres et les faits que chacun est dans son bon droit. 64 slides pour la Pomme contre 99 Epic, le « game » peut commencer.