Epic vs Apple : quel est le but de la plainte antitrust déposée par l’éditeur en Europe ?

Une nouvelle plainte, qui fait suite à plusieurs autres déjà déposées par Epic Games à l’encontre d’Apple auprès de différentes juridictions. Mais contrairement aux plantes déposées aux États-Unis, en Australie et au Royaume-Uni, précise Epic, l’entreprise ne demande pas le versement de dommages et intérêts à Apple dans le cadre de cette nouvelle démarche judiciaire. « Il s’agit simplement de rechercher un accès et une concurrence équitables qui profiteront aux consommateurs et aux développeurs », ajoute le communiqué de l’entreprise.

Cette plainte déposée par Epic auprès de la Commission européenne est la nouvelle pierre de l’édifice « #FreeFortnite » que l’éditeur tente de bâtir depuis un peu plus de six mois. Rappelons-nous : après avoir voulu s’émanciper de la taxe de 30% que ponctionne Apple sur toutes les microtransactions effectuées dans les applications, Epic était parti en campagne contre le géant à la pomme croquée.