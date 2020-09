Epic vs Apple : la juge trouve la stratégie d'Epic "pas honnête", rendez-vous en 2021

Pour finir, Yvonne Gonzalez Rogers annonce qu'un procès n'aura pas lieu avant juillet 2021. Malgré sa position défavorable, Epic n'a pas dit son dernier mot et s'est associée à d'autres grandes marques (comme Spotify et Deezer) pour former la Coalition for App Fairness (ou coalition pour l’équité entre applications). Cette dernière souhaite mettre fin aux commissions importantes perçues par les boutiques comme l'App Store.