Face aux critiques de l'UE, Apple a permis d'effectuer des achats en dehors de son système de paiement intégré, par exemple, via Stripe ou Paypal. Seulement pour ces derniers, la firme de Cupertino s'octroyait une commission de 27% (contre 30% pour les transactions via son système de paiement maison). Autant dire que cela a fait grincer les dents des éditeurs et de la Commission européennes. Les choses commencent alors à se complexifier et au lieu de supprimer ces frais, Apple en introduit de nouveaux : les frais initiaux d'acquisition (Initial Acquisition Fee), les frais des services du Store (Store Services Fee) et les frais de technologie de base (Core Technology Fee).

Le premier, Initial Acquisition Fee, applique une commission de 2 % sur les ventes de biens et services numériques, pendant les six premiers mois suivant le téléchargement initial de l’application sur l’iPhone ou autre appareil de l’utilisateur. Ce taux tombe à 0 % pour les participants au Small Business Program ou pour les comptes anciens.

Le second, le Store Services Fee, contribue au financement de l’App Store en tant que plateforme, et varie selon les besoins du développeur.

Un premier palier, Tier 1, se caractérise par des frais de 5 % pour des services obligatoires de l’App Store. Cela inclut, par exemple, la modération en direct, la vérification des applications, la lutte contre la fraude, la gestion des litiges de contenu, les labels de confidentialité, les classements, la page produit, et même les mises à jour manuelles des applications.

Une seconde catégorie de frais, Tier 2, déclenche des commissions de 13 %, réduites à 10 % pour les petites entreprises et les comptes anciens. Elle couvre le coût de nombreux autres services fournis par l’App Store. Le développeur pourra mettre en place des codes promo, des analyses d’applications et faire apparaitre son application dans les sections mises en avant de l’App Store ou dans les suggestions de recherche. Il pourra aussi utiliser l’Apple Business Manager ou de l’Apple School Manager, et les déploiements progressifs.