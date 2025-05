Favoriser la concurrence, c'est le mot d'ordre de l'Union européenne face aux Gatekeepers. Si par le passé, les autorités de la concurrence ne se basaient que sur la part de marché, cette fois, ils prennent également en compte les revenus générés par ces services. Or Apple, avec son App Store, prends des commissions jusqu'à 30% sur chaque achat effectué au travers de son App Store.

Depuis l'entrée en vigueur du Digital Market Act en 2024, les développeurs d’applications distribuées dans l’Union européenne peuvent proposer des systèmes de paiement alternatifs pour les biens et services numériques, ou rediriger les utilisateurs vers leur propre site web pour finaliser un achat.

Pour accéder à ces options, les développeurs doivent accepter des conditions spécifiques et utiliser des autorisations techniques dédiées, comme le StoreKit External Purchase Entitlement ou le StoreKit External Purchase Link Entitlement. Il leur est désormais possible de communiquer librement sur les promotions et offres disponibles en dehors de l’application, y compris via des liens multiples et personnalisés, sans devoir les déclarer préalablement à Apple.

Depuis peu, Apple teste un avertissement visuel en haut de la fiche App Store des applications concernées. Et ce dernier ne fait pas l'unanimité. Selon The Verge, ce dernier est notamment présent sur la fiche d'Instacar, un service disponible en Hongrie permettant de déterminer la cote d'une voiture d'occasion.

Instacar a mis en place un dispositif d'achat in-app tiers, lequel est présenté comme une menace potentielle sur sa fiche avec une alerte expliquant que "cette app ne prend pas en charge le système de paiement confidentiel et sécurisé de l'App Store"