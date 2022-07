Apple permet aux applications de Corée du Sud d'utiliser des systèmes de paiement tiers

La marque à la pomme s'est farouchement opposée à l'adoption de cette loi. Selon elle, elle risque de rendre l'expérience de gestion des achats plus compliquée pour les consommateurs, leur vie privée serait mise en danger, et les fraudes seraient plus élevées.

Cela semble être là un moyen de protéger les commissions que s'adjuge la firme américaine à chaque transaction. Celles-ci peuvent atteindre jusqu'à 30 % du montant et sont régulièrement critiquées par les acteurs du secteur. Mais les arguments d'Apple n'ont pas été entendus, et le groupe doit désormais s'ouvrir à la concurrence sur ce point en Corée du Sud.

On pouvait s'y attendre, Apple fait tout pour complexifier la tâche aux développeurs et rendre les systèmes de paiement tiers peu intéressants afin de retenir les applications sur la plateforme de paiement gérée par l'App Store.