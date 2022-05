Cydia vs Apple : la bataille juridique repart de plus belle

Cette fois, le développeur a indiqué que la firme de Cupertino a mis en œuvre des changements drastiques dans iOS dans le but d’empêcher Cydia et d'autres magasins d'applications alternatifs de fournir des applications « utilisables » pour les iPhone. Sans surprise, Apple a tenté de faire rejeter cette nouvelle plainte en citant à nouveau le délai de prescription, mais la juge ne l’a pas entendu de cette oreille et n’a pas accepté la requête du géant technologique.