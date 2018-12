Cydia, le magasin de tweaks pour iPhone jailbreakés, ne vendra plus d’applis

Apple n'aurait rien à voir dans la décision

Pas encore la fin du jailbreaking

Jay « Saurik » Freeman l'a annoncé samedi sur Reddit : les développeurs ne seront plus en mesure de vendre leurs applications sur. Une décision prise il y a un bon moment, qui se substitue à une fermeture pure et simple du magasin d'applications, selon son créateur.», annonce Saurik dans son post. Une décision sans équivoque, et qui a poussé certains utilisateurs à s'imaginer qu', assez peu friand du jailbreaking, aurait fomenté ce coup de théâtre en sous-main.Pour Saurik, la firme de Cupertino n'a pourtant joué aucun rôle dans sa prise de décision de mettre un terme à la vente d'applications et de tweaks sur le Cydia Store. Saurik motive son choix en déclarant queet qu'il vivait assez mal les accusations de certains utilisateurs, lui reprochant de se faire de l'argent facile.», précise Saurik. «».Comme le clarifie Digital Trends,. Les utilisateurs seront toujours en mesure de rompre les barrières de leurs iDevices, et pourront profiter des applications et tweaks gratuits référencés sur Cydia.Les repository tiers, en revanche, seront bien moins garnis qu'à l'accoutumée et se dirigent donc indubitablement vers une mort certaine en raison des coûts de maintien en ligne. Du reste, Saurik a déclaré que