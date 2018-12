Apple lancerait son service d’abonnement à la presse au printemps 2019

Le kiosque d'Apple serait prêt pour 2019

a de grandes ambitions dans le domaine de laSelon TechCrunch , le constructeur californien lancerait son offre d'à partir du printemps 2019. De grands noms de la presse écrite pourraient rejoindre la plateforme comme leou le, mais également plus dedontouLa Pomme s'appuierait sur, un service de presse en ligne par abonnement qu'elle a racheté durant le printemps 2018. Ce dernier serait intégré à, disponible actuellement aux États-Unis, en Australie et au Royaume-Uni. Le contenu des titres de presse serait adapté à la lecture sur des appareils mobiles et le prix de lancement devrait être de 9,99 $/mois.