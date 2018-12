Le marché des apps mobiles générera 122 milliards de dollars en 2019

Les abonnements et les achats intégrés plébiscités

Source : TechCrunch

La société d'analyse App Annie a dévoilé ses études concernant ledes différents magasins d'applications mobiles pour l'année 2019.Avec des revenus estimés à 122 milliards de dollars, après les commissions empochées par les propriétaires de ces boutiques, le secteur ne s'est jamais aussi bien porté.Les dépenses des consommateurs sur ces plateformes seront cinq fois plus importantes que celles de l'ensemble de l'économie mondiale. Cette croissance s'explique par la montée en puissance desà l'intérieur des applications, de plus en plus populaires, et les, notamment dans les jeux vidéo comme Fortnite dont le modèle économique est spécifiquement basé sur la vente de contenu additionnel. Les jeux vidéo représenteront d'ailleurs le secteur le plus puissant avec une part de marché de 60 % des applications utilisées.