Fortnite : les tournois virtuels sont désormais ouverts à tous les joueurs

Des tournois ouverts à tous sur Fortnite

Calendrier initial des tournois Fortnite

confirme officiellement l'arrivée de tournois virtuels sur, et a d'ores et déjà établi un planning très précis indiquant les dates, heures et le format de chaque événement. La bonne nouvelle, c'est que ces derniers, peu importe leurs niveaux, et peu importe la plateforme de jeu. Des tournois disponibles directement dans la nouvelle section "Events".Pour chaque session, tous les joueurs démarreront avec le même score, et pourront s'affronter durant plusieurs heures afin d'engranger le plus de points possible. Leaidant, les joueurs les plus forts seront automatiquement associés à d'autres joueurs de bon niveau, de manière à conserver un certain équilibrage. Tous les tournois proposeront un score cible qui, une fois atteint, permettra aux joueurs concernés de recevoir un insigne. A terme, ces insignes pourront permettre d'accéder à d'autres tournois, et même "" annonce Epic Games.Epic Games confirme que durant ces tournois, les joueurs seront réunis, peu importe leur plateforme de prédilection. Ainsi, les joueurs sur smartphones combattront avec les joueurs sur consoles et ou sur PC. De cette manière, peu importe que vous utilisiez une souris, une manette ou un écran tactile, vous devrez affronter les adversaires d'égal à égal.L'éditeur du jeu promet évidemment de peaufiner son système de tournois au fil des mois, en proposant des événements qui se tiendront sur plusieurs rounds, avec divers formats et diverses subtilités pour convenir à tous les joueurs. Les meilleurs d'entre eux auront d'ailleurs la possibilité de se qualifier directement pour le, via un "Showdown Royale" qui sera basé sur ce nouveau système de tournois virtuels.Dates : du 16 octobre au 21 octobreDescription : participez au premier tournoi virtuel, qui se déroulera sur plusieurs jours !Dates : du 23 octobre au 25 octobreDescription : faites équipe avec un ami, affrontez les autres joueurs, et faites en sorte d'être les derniers en vie.Dates : du 19 octobre au 30 novembreDescription : rejoignez vos amis tous les vendredis et démarrez votre week-end avec une belle dose de Squad Action.Dates : du 27 octobre au 31 octobreDescription : une semaine et trois essais pour prouver que vous êtes le sel de la terre à Salty Springs.Dates : du 28 octobre au 1er novembreDescription : devenez la légende de la Tomato Temple Cup !