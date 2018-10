Éveiller sa conscience écologique en suivant un stream Fortnite ? C'est possible

Sensibiliser en utilisant Fortnite

Une tonalité optimiste

Mise en lumière grâce à un passionnant article de Wired , la chaîne ClimateFortnite n'a encore que 335 followers à l'heure où sont écrites ces lignes. Autant de personnes qui en savent sans doute plus que vous sur le changement climatique, grâce àComme l'explique l'article de Wired, l'idée de Drake est venue de la déception de l'une de ses pairs. Katharine Hayhoe, une scientifique texane, s'est plainte en juillet dernier de n'avoir cumulé qu'un millier de visionnages sur son dernier webinaire sur la climatologie, alors que l'un des streamsde son fils avait cumulé près de 10 000 vues en moins de 48h. S'en étant plainte dans un tweet, de nombreuses personnes lui avaient alors suggéré de mélanger Fortnite et la science du climat pour toucher le plus de monde possible. Saisie au vol par Henri Drake, l'idée a donné naissance à la chaîne ClimateFortnite.Et à l'heure où les éléments se déchaînent et où les climatosceptiques sont plus tonitruants que jamais, la démarche de Henri Drake apparaît comme noble à plus d'un titre.Selon un récent rapport Statista , 62,7% des joueurs de Fortnite ont entre 18 et 24 ans. On sait également le jeu ultra populaire auprès des plus jeunes qui, même s'ils n'y jouent pas forcément, constituent une audience importante des plates-formes comme Twitch. Et malgré la thématique faisant de plus en plus parler d'elle, pouvons-nous considérer que nos enfants sont suffisamment bien informés sur le changement climatique et ses conséquences ?Comme l'indique clairement la présentation de la chaîne, Drake se dit optimiste sur le fait que l'humanité pourra stopper la catastrophe du changement climatique. Dans un échange entre le streamer et un viewer relaté par la journaliste de Wired, Henri Drake faisait état de sa confiance dans les avancées technologiques en matière d'énergies renouvelables. "", déclare-t-il.Aussi Drake profite de sa tribune pour faire intervenir certains de ses collègues et ainsi aller plus loin dans ses explications. Andrew Dessler, professeur de sciences atmosphériques qui a été invité par Drake pour parler de son domaine d'expertise, s'est montré très enthousiaste sur le projet de son jeune collègue.regrette Dessler. Et d'ajouter :Une initiative perspicace à saluer chaleureusement donc. Mais si Fortnite ne vous intéresse pas ou que vous n'êtes pas anglophone, vous pouvez toujours rejoindre l'une desdans toute la France. Dans de nombreux cas, ces déambulations citoyennes seront suivies par des ateliers centrés sur les solutions à apporter à notre niveau pour agir contre le dérèglement climatique.