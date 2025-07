L’innovation se retrouve aussi dans les détails : pour la première fois, la DeathAdder V4 Pro intègre une molette de défilement optique qui serait plus durable et précise que les modèles mécaniques traditionnels, avec une durée de vie annoncée trois fois supérieure. Les nouveaux switches optiques Gen-4 garantiraient quant à eux des clics rapides, fiables et agréables, capables de supporter jusqu’à 100 millions d’activations sans défaillir.

Un tarif stratosphérique

Signe des temps, Razer affiche clairement ses ambitions écologiques avec une souris fabriquée à partir de 67% de plastiques recyclés et biosourcés. La structure interne renforcée offre ainsi un équilibre optimal entre légèreté et robustesse, tandis que son châssis repensé garantirait à la fois vitesse, contrôle et confort.