La Rival 3 Wireless Gen 2, de son côté, embarque le capteur TrueMove Air, avec une sensibilité portée à 18 000 DPI et une accélération maximale de 40 g. Sa latence de clic atteint 1,9 ms. Elle est compatible avec la technologie Quantum 2.0 Dual Wireless, qui combine une connexion 2,4 GHz via dongle USB et le Bluetooth 5.0. Elle fonctionne avec une pile AAA (rechargeable ou non), pour une autonomie annoncée entre 45 et 200 heures en 2,4 GHz, et jusqu’à 450 heures en Bluetooth. Son poids varie entre 95 et 106 g selon la pile utilisée.