SteelSeries dévoile sa gamme Aerox, des souris légères pour tous les joueurs

Pour rentrer dans les spécificités techniques de chacune, nous avons d'abord la souris filaire SteelSeries Aerox 5. D'un poids de seulement 66 grammes et dotée de 9 boutons programmables, la « petite nouvelle » se veut déjà un très solide produit. Son prix conseillé s'élève à 89,99 euros.

Vient ensuite son pendant Wireless, qui passe à 74 grammes, toujours avec 9 boutons programmables. Propulsée par la technologie Quantum 2.0 Wireless ou le Bluetooth, elle devrait assurer des performances aussi bonnes que sa jumelle filaire. Elle promet jusqu'à 180 heures d'autonomie et 40 heures d'utilisation après une charge de 15 minutes. Le passage au sans-fil sera toutefois coûteux, l'Aerox 5 Wireless étant proposée au tarif conseillé de 149,99 euros.

Enfin, nous avons l'Aerox 9 Wireless, qui pèse 89 grammes et propose cette fois 12 boutons programmables. Elle se veut ainsi la plus endurante et polyvalente de la gamme, et dispose de la même autonomie que sa petite soeur sans-fil. Ces trois boutons programmables et cette endurance supplémentaires ne coûteront pas beaucoup plus cher, avec un prix conseillé de 159,99 euros.

Ces trois nouveaux modèles de la gamme Aerox sont d'ores et déjà disponibles chez SteelSeries.com et chez les détaillants assermentés.