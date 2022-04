Roccat annonce sa souris Burst Pro Air : légère, nerveuse et sans fil

En plus d'être toute pimpante avec ses LED au niveau de la paume et des deux boutons principaux, la Burst Air Pro promet également d'être résistante. Cent millions de clics sur les interrupteurs optiques (à rebonds ajustables), jusqu'à cent heures d'autonomie en une charge (sans nul doute en éteignant les LED) et résistance à la poussière et à l'eau, voilà le programme de durabilité de Roccat.