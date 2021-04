Roccat présente deux nouvelles souris gaming Kone

Ces deux nouvelles références sont quasiment similaires, hormis le fait que la Kone Pro Air tire un trait sur le câble. Elle arrive en effet avec une double connectivité en Bluetooth ou en 2,4 GHz via son dongle, et une autonomie annoncée pour atteindre « plus de 100 heures de jeu ». La recharge serait quant à elle relativement rapide : 10 minutes seulement pour emmagasiner de quoi tenir 5 heures.



Batterie oblige, cette souris wireless est légèrement plus lourde que la Kone Pro, avec un poids qui passe donc de 66 à 75 grammes. Malgré son fonctionnement filaire, la Kone Pro devrait toutefois pouvoir être maniée avec beaucoup de souplesse grâce à son câble PhantomFlex.