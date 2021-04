AOC élargit ses gammes de périphériques gaming avec des claviers, des souris, des tapis...

Le constructeur précise que son clavier dispose d'un port USB pass-through, toujours pratique. De plus, une molette multifonction est placée au centre du clavier. Six touches macros sont présentes sur le côté gauche d'un clavier qui dispose d'une base en aluminium. Le logiciel AOC G-Tools est, enfin, de la partie afin de configurer toutes les fonctionnalités et les stocker via cinq profils.