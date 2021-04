Xbox Game Pass : le Cloud gaming sur Windows et iPhone / iPad arrive en bêta dès demain

Microsoft précise dans son communiqué qu’il s’agit bien d’une bêta fermée. Aussi, tous les abonnés Game Pass Ultimate ne pourront se jeter dans l’arène du Cloud gaming. L’entreprise fera partir dès demain des invitations aux heureux élus, qui seront libres ou non de participer.

Mais la firme veut avancer vite. « Cette Bêta restreinte est aussi pour nous l’occasion de tester notre système et d’apprendre : nous continuerons à envoyer plus d’invitations régulièrement, à analyser vos retours, à améliorer l’expérience et à la rendre compatible avec plus d’appareils », écrit Microsoft sur son site. « Nous souhaitons que ce processus soit rapide pour que tous les membres du Xbox Game Pass Ultimate puissent découvrir de nouvelles manières de jouer dans les mois qui viennent ».

Pour participer à la bêta, il vous faudra disposer d’une manette connectée en Bluetooth ou réserver votre découverte à la cinquantaine de titres prenant en charge les contrôles tactiles sur smartphone et tablette .

Pour rappel, un abonnement Xbox Game Pass Ultimate est facturé 11,99 euros par mois.