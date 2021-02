Microsoft xCloud, des premières images de la version web

The Verge a pu se procurer et a publié des captures d'écran de xCloud sur browser. On retrouve un launcher sobre et efficace, qui ne présente que peu de différences avec l'interface que l'on connait sur smartphone et tablette Android.

Sont mis en avant les derniers jeux lancés (quel que soit le support, pour que vous puissiez continuer votre partie lancée sur Xbox ou Android par exemple), mais aussi les jeux récemment ajoutés au Game Pass et compatibles xCloud, les jeux qui vont quitter la plateforme prochainement, et bien sûr un accès au catalogue complet avec des filtres par catégorie. Rien de bien nouveau pour les habitués de l'écosystème Xbox.