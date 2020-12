Xbox Game Pass : Microsoft annonce le Cloud gaming sur PC et iOS pour le printemps 2021

Sur PC, les abonnés Xbox Game Pass Ultimate pourront streamer les jeux via l'application Xbox ou navigateur. Sur les iPhone et les iPad, il n'y aura pas d'application mais seulement un accès par navigateur.

Souvenez-vous, Microsoft et Apple avaient entamé un bras de fer, après que le second a refusé d'intégrer l'application de Cloud gaming du premier sur l'App Store. La firme de Redmond a trouvé la parade en préparant donc une plateforme accessible sur le web, et à partir de n'importe quel browser.

Microsoft en profite pour annoncer que l'écosystème Xbox ne s'est jamais aussi bien porté. L'engagement mensuel sur le Game Pass a plus que doublé au mois de novembre par rapport à la même période en 2019. En France, en Allemagne et au Royaume-Uni, des records de ventes de Xbox Series X et S ont été constatées. Bref, il va falloir compter avec Xbox sur cette génération, et plus encore suite au rachat de Bethesda.